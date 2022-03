Il lancio di missili verso l’Ucraina da una nave russa a Sebastopol in Crimea – Il video

Un video che mostra il lancio di missili verso l’Ucraina da una nave situata al largo della costa della Crimea, a ovest della città di Sebastopoli è stato geolocalizzato e verificato dalla Cnn. «È chiaro che c’è una nave là fuori in lontananza», dice una voce maschile parlando in russo, riporta l’emittente. Il portavoce del Pentagono John Kirby lunedì in un briefing aveva dichiarato che gli Stati Uniti hanno registrato un aumento dell’attività navale nel Mar Nero settentrionale. Le forze russe mantengono il controllo della penisola di Crimea da qualche giorno e stanno presidiando l’accesso al Mar d’Azov. Secondo il Cremlino finora l’operazione «procede come previsto».

