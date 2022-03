Il video dell’antiaerea ucraina che distrugge gli elicotteri russi Kamov a Kherson è di un videogioco

Il 24 marzo 2022 diverse testate come Repubblica, La Stampa e Panorama, hanno pubblicato un video che mostrerebbe l’antiaerea ucraina mentre distrugge gli elicotteri russi Kamov a Kherson. Immagino notturne, dove si vede uno dei mezzi esplodere e precipitare a terra, schiantandosi contro delle abitazioni. Lo stesso video era stato pubblicato il 21 marzo 2022 su Youtube con il seguente titolo: «Attack Helicopters shot down by Anti-Air Systems – Arma 3 Military Simulation». Nessun riferimento all’Ucraina, ma a un videogioco.

Ecco l’articolo di Repubblica:

In molti hanno diffuso il video durante la giornata del 24 marzo 2022, via Twitter e Facebook (anche qui e qui):

Il video risulta pubblicato sempre oggi, intorno alle 13:40, da alcuni account Twitter come @This_is_ukr con il seguente testo:

The Ukrainian military shot down four K-52 helicopters of the #Russian Armed Forces in the #Kherson direction. This was announced by the Commander-in-Chief of the Armed Forces of #Ukraine Valery Zaluzhny