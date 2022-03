Paura in F1, attacco missilistico su Gedda: timori per il Gran Premio in Arabia Saudita

Un missile sparato su Gedda ha causato un grande incendio in un sito petrolifero della Aramco, a 20 chilometri dalla pista dove si corre il Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita, in programma questo fine settimana. L’attacco missilistico è stato rivendicato dai ribelli yemeniti Houthi, ed è avvenuto mentre era in corso la prima sessione di prove libere (chiusa con il miglior tempo dal ferrarista Charles Leclerc). Dopo l’esplosione, i piloti di Formula 1 si sono riuniti con gli organizzatori. La seconda sessione di prove libere è stata inizialmente rinviata, per poi scattare intorno alle 18.15 italiane. Resta elevata l’allerta in vista del Gran Premio in programma domenica, 27 marzo.

