Zelensky parla in Qatar: «Putin alimenta la corsa alle armi nucleari. Il vostro gas è un’arma contro le sue minacce» – Il video

Più la Russia «si vanta» delle sue armi nucleari, più alimenta una pericolosa corsa agli armamenti. È l’accusa di Volodymyr Zelensky intervenuto con un videomessaggio al forum di Doha. Al Qatar il presidente ucraino ha chiesto di aumentare la produzione di gas naturale, un gesto che ha spiegato varrebbe come un’arma contro le minacce russe: «Vi chiedo di aumentare la produzione di energia per far sì che tutti in Russia capiscano che nessuno può usare l’energia come un’arma per ricattare il mondo».

