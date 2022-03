Coronavirus, 30.710 contagi e 95 morti: aumentano i ricoveri, tasso di positività al 14,5%

Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è 487, mentre ieri era 464. Aumentano anche i ricoveri totali: dai 9.181 di ieri a 9.496 di oggi

Il bollettino del 28 marzo 2022

Secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione Civile in Italia il numero di decessi legati al Coronavirus nelle ultime 24 ore è stato 95. Il dato sui nuovi contagi invece è arrivato a 30.710. Nella giornata di ieri, sempre secondo il bollettino, il numero dei decessi era arrivato a 82 mentre quello dei nuovi contagi a 59.555. Al momento il numero di pazienti positivi in Italia è 1.254.056 mentre i casi totali dall’inizio della pandemia sono arrivati a 14.396.283.

PROTEZIONE CIVILE | I dati del 28 marzo

La situazione negli ospedali

Negli ospedali italiani sono ricoverati per Coronavirus 9.496 pazienti, ieri erano 9.181. Il numero di persone in terapia intensiva è 487, ieri era 464. I nuovi ingressi sono 39, mentre ieri erano 40. Al momento 1.244.073 persone si trovano in isolamento domiciliare.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi tamponi fatti è arrivato a 211.535, su un totale di 199.235.675 fatti dall’inizio dell’anno. Il tasso di positività è arrivato al 14,5 per cento, ieri era al 15,5 per cento.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

