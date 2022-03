Eni non pagherà il gas russo in rubli, l’ad Descalzi tiene il punto: «I contratti prevedono pagamenti in euro»

L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha fatto sapere dal Gas Panel di Dubai che la compagnia non ha intenzione di pagare il gas russo di rubli. «Eni non ha rubli; i contratti prevedono il pagamento del carburante in euro e i contratti dovrebbero essere modificati per cambiare i termini», aggiungendo anche che l’Europa dovrebbe guardare all’Africa per le forniture di gas. Il commento di Descalzi si aggiunge alle dichiarazioni giunte in seguito alla richiesta del leader del Cremlino – fatta mercoledì al monopolista Gazprom – di accettare solo pagamenti in rubli dai «paesi ostili» alla Russia, lista che include la sanzionatrice UE. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva già fatto sapere che «i contratti indicano la valuta prevista per il pagamento» e che «nella maggior parte dei casi si tratta di euro o dollari». I paesi europei stanno portando avanti indagini legali per capire fino a che punto Putin può esercitare la richiesta, che per ora non pare riscuotere molto successo. Come Open ha già spiegato, la mossa del Cremlino è mirata a mettere ancor più in risalto la dipendenza dell’UE dal gas russo, nonché a mitigare l’effetto delle sanzioni. Dopo le dichiarazioni il prezzo del gas è aumentato, garantendo maggiori introiti alla Russia, così come il valore del rublo, che era crollato con l’introduzione delle sanzioni.

