«Draghi sentirà Putin», l’annuncio di Di Maio: «Colloquio nelle prossime ore»

È attesa in giornata una telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. Dopo diverse indiscrezioni circolate nelle ultime ore, è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Berlino ad annunciare il colloquio: «Nelle prossime ore». Sui possibili passi in avanti emersi dai negoziati a Istanbul di ieri, 29 marzo, Di Maio ha ribadito la linea europea di cautela: «Valuteremo gli annunci russi dai fatti – ha detto – Non bisogna creare false illusioni».

