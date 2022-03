Consiglio Europeo, slitta l’accordo sul tetto del prezzo del gas. Draghi: «Parlerò con Putin. Non temiamo un taglio alle forniture» – Il video

«Noi stiamo cercando la pace, io la sto cercando, veramente, gli altri leader europei, francesi e tedeschi in particolare, la stanno cercando. Hanno avuto, e avrò anche io, colloqui con Putin. Questa è la prima importante cosa da tenere a mente. Non siamo in guerra perché si segue un destino bellico. Si vuole la pace, innanzitutto». Così il premier Mario Draghi dopo il Consiglio europeo a Bruxelles. Durante gli incontri di questi due giorni in sede europea non si è trovato l’accordo sul tetto del prezzo del gas e sullo scorporo del prezzo dell’energia elettrica dal gas. Draghi ha insistito assieme a Spagna, Grecia e Portogallo affinché venisse inserito un tetto ai prezzi del gas. Malgrado il mancato accordo finale, in conferenza stampa, il premier italiano ha comunque assicurato che «sono stati fatti passi avanti» in tal senso. Al contempo, ha osservato Draghi, «la discussione non è semplice, ma l’importante era riuscire ad avere un risultato di questa discussione che non fosse divisiva, e in un certo senso siamo stati soddisfatti della conclusione». Sul tema dell’approvvigionamento energetico, Draghi ha sottolineato le «differenze di vedute tra Paesi che dipendono ancora molto dal carbone e dai combustibili fossili, tra cui l’Italia, e Paesi che invece sono meno dipendenti». Poi ha annunciato che presto «ci sarà un Consiglio dei ministri dell’energia, e per maggio ci saranno delle proposte». In parallelo, in sede europea, si continuerà a discutere la «proposta della Commissione europea sulla possibilità di spacchettare la formazione del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, che è un altro aspetto per il quale bisogna aspettare un rapporto del regolatore europeo».

Leggi anche: