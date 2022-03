I volontari che combattono i russi in Ucraina: «Tra di noi muratori e autisti di bus, ma vinceremo»

Alexander Pogrebysky, capo del del “Battaglione 206”, il gruppo armato fondato dall’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko, racconta oggi in un’intervista al Messaggero chi sono i volontari ucraini che combattono contro Putin: «Tra noi ci sono muratori e autisti di bus che hanno deciso di imbracciare un fucile e venire a combattere». Pogrebysky spiega a Davide Arcuri che alcuni di questi toccano per la prima volta un’arma: «Dal primo giorno di conflitto abbiamo iniziato ad arruolare chiunque volesse unirsi alla causa. Persone comuni sono venute a chiederci un’arma per poter combattere. Vogliono difendere la loro famiglia, il loro Paese e sono pronti a tutto. Prima della guerra erano persone che facevano professioni diverse, tra i nostri volontari abbiamo muratori e autisti del trasporto pubblico. Alcuni sono veterani, avevano già fatto esperienza durante la guerra nel Donbass». Alcuni di loro sono morti: «Sì, abbiamo perso sei uomini impegnati in missioni speciali. Alcuni sono morti sotto i bombardamenti dell’artiglieria russa. Hanno dato la loro vita per l’Ucraina, sono degli eroi». Ma non hanno dubbi su come finirà: «Noi non pensiamo di poter vincere, noi sappiamo che vinceremo».

