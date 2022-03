Bollette, primo calo delle tariffe dopo 18 mesi: -10% per gas ed elettricità

Prima riduzione delle bollette dopo 18 mesi. L’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente) ha fatto sapere che nel secondo trimestre del 2022 la famiglia tipo con contratto di Tutela sperimenterà un calo del 10,2% per la bolletta dell’elettricità e del 10% per la bolletta del gas. «In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l’Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero», ha detto il presidente Stefano Besseghini. L’Arera, tuttavia, ha evidenziato che, «malgrado la prima discesa dei prezzi, resta ancora marcata la differenza di spesa rispetto all’anno precedente». Nel dettaglio l’aumento è del 73% per il gas e dell’83% per l’elettricità.

