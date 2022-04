Elezioni Ungheria, Viktor Orbán verso la vittoria contro tutta l’opposizione unita: il suo partito sfiora il 50%

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán si avvia verso la vittoria delle elezioni parlamentari in Ungheria, stando ai primi risultati forniti dall’ufficio nazionale elettorale (Nvi). Con il 23 per cento delle schede scrutinate, il partito Fidesz del presidente Orban è in netto vantaggio, guadagnando 134 seggi su 199, mentre l’alleanza di opposizione “Uniti per l’Ungheria” ne avrebbe 57 e l’estrema destra di “Movimento della Patria” 8. Secondo il sondaggio a urne chiuse dell’istituto demoscopico RTL Klub’s, il partito del presidente Orban, Fidesz, avrebbe ottenuto il 49 per cento dei voti, mentre la coalizione “Uniti per l’Ungheria”, che riunisce praticamente tutti i partiti di opposizione con forze di sinistra, ambientalisti, liberali e la destra populista, sarebbe ferma al 41 per cento delle preferenze. Dopo esser uscito dal seggio assieme alla moglie, Orbán, alla ricerca di una quarta vittoria e del quinto mandato come Primo ministro, rivolgendosi a tutti gli ungheresi ha dichiarato: «Chiedo a tutti di votare per noi, noi vogliamo garantire la pace e la sicurezza, a differenza dei nostri avversari: loro sono pericolosi». La campagna elettorale del presidente ungherese, in carica dal 2010, è stata indubbiamente influenzata dalla guerra russa in Ucraina. Orbán non ha mai nascosto le proprie simpatie e la propria stima verso il presidente russo Putin, benché abbia aderito alle sanzioni europee contro la Russia e abbia aperto le porte dell’Ungheria a oltre mezzo milione di profughi ucraini. Lo sfidante Peter Marki-Zay, leader del partito conservatore Opposizione Unita, a differenza di Orbán, durante la campagna elettorale ha espresso più volte posizioni più aperte verso l’Unione Europea, a discapito dell’Est e della Russia.

Leggi anche: