Il bollettino del 4 aprile 2022

Sono 30.630 i nuovi contagi di Coronavirus registrati oggi in Italia. Ieri, l’aumento era stato di +53.588. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, oggi sono 125 le vittime segnalate, contro le 118 di ieri. In totale, i morti della pandemia sono stati 159.909. Gli attualmente positivi a oggi sono 1.274.305 (ieri 1.284.016).

La situazione negli ospedali

Negli ospedali sono ricoverate 10.241 persone (ieri 10.017). In terapia intensiva in questo momento ci sono 483 persone (ieri 489), con 36 nuovi ingressi rispetto alla giornata di ieri. Il totale delle persone in isolamento domiciliare è di 1.263.581.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.383.218 tamponi. Ieri i test analizzati erano stati invece 364.182. Il tasso di positività è stabile: ieri era al 14,87 per cento, oggi al 14,5 per cento.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus Regione per Regione:

