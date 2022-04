Zelensky: «A Borodyanka forse più vittime civili che a Bucha» – Il video

A Borodyanka potrebbero esserci più vittime civili che a Bucha. Lo denuncia il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, il quale sostiene che «In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l’occupazione nazista 80 anni fa». In nottata anche in tv il procuratore generale ucraino Irina Venediktova ha parlato di vittime civili nella cittadina: «Possiamo parlare della regione di Kiev, perché ieri abbiamo avuto accesso ad essa, Irpin, Bucha, Vorzel. In effetti, la situazione peggiore è a Borodyanka in termini di persone e vittime. Penso che parleremo di Borodyanka separatamente. C’è qualcosa di cui parlare».

