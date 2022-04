Un uomo si va a schiantare con la sua auto contro la sede dell’ambasciata russa a Bucarest – Il video

Un uomo è morto andandosi a schiantare con la sua auto contro il cancello dell’ambasciata russa a Bucarest. Lo ha fatto sapere la polizia della capitale della Romania in una nota ripresa da Reuters. Un video registrato prima dell’arrivo dei vigili del fuoco mostra la parte anteriore del veicolo in fiamme. Non è chiaro se sia stato un incidente o l’uomo abbia messo in atto un’azione da kamikaze. La polizia non ha ancora rilasciato l’identità del conducente. Nelle ultime settimane diverse ambasciate russe in molte parti d’Europa sono state prese di mira da manifestanti contro la guerra in Ucraina.

