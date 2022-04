Spari contro la folla a Tel Aviv, attacco terrorista in tre punti: almeno 3 morti. Killer in fuga – Il video

Sono almeno tre le vittime di un attacco terroristico che ha colpito Tel Aviv in tre posti diversi vicino via Dizengoff, nel centro della città. Almeno otto persone sono rimaste ferite gravemente. È in corso una caccia all’uomo da parte della polizia che cerca un terrorista che avrebbe agito senza complici nei tre attacchi. A Gaza ci sono state scene di festa quando si è diffusa la notizia dell’attentato, alla vigilia del primo venerdì del Ramadan. Secondo i media locali, ci sono stati diversi spari in aria e dai minareti delle mosche sono stati letti versetti del Corano. Negli attacchi, il killer a bordo di una moto avrebbe sparato all’impazzata sulla folla. Quello di oggi è il quarto episodio, per un bilancio totale di 13 vittime.

Leggi anche: