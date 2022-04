Ucraina, strage di civili in fuga a Kramatorsk: raid sulla stazione ferroviaria, oltre 30 morti e 100 feriti – Il video

La Russia ha lanciato un attacco aereo sul cavalcavia vicino alla stazione di Barvinkove, la ferrovia utilizzata per evacuare gli abitanti di Sloviansk e Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Il bilancio è di oltre 30 morti e 100 feriti. Nei giorni scorsi molti filmati avevano mostrato la folla che si radunava intorno alla stazione per cercare di prendere il treno e scappare dalla città. Il cronista di France Presse sul posto ha riferito di aver visto i corpi di almeno 20 persone in sacchi per cadaveri. Il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha detto che al momento dell’attacco migliaia di persone si trovavano nella stazione nella speranza di lasciare la città, minacciata da una grande offensiva russa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un post su Facebook con video e foto dell’attacco. Da parte sua, il quartier generale della difesa territoriale di Donetsk ha replicato dicendo che i missili che hanno colpito la stazione sono ucraini.

