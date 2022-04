Russia, l’esplosione che fa saltare in aria un edificio residenziale a Stupino – Il video

Il ministero delle Emergenze russo ha fatto sapere che due persone sono rimaste uccise e cinque sono rimaste ferite in un’esplosione di gas in un edificio residenziale a Stupino, vicino a Mosca. La notizia è riportata dall’agenzia di stampa russa Tass. Secondo una fonte dei servizi di emergenza un bambino di 12 anni è morto e un altro è ferito. Non ci sarebbero altre persone tra le macerie. L’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas dovuta a un’apparecchiatura difettosa. Il video dei primi momenti dopo l’esplosione è stato pubblicato da Nexta.

