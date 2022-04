Milano, sparava ai passanti e alle auto dalle finestre di casa: denunciato un ex avvocato

L’uomo è accusato anche di aver piazzato delle immagini pornografiche come bersaglio sulle auto parcheggiate

Un uomo di 51 anni di nazionalità italiana è stato denunciato dalla polizia perché sparava con fucili e pistole a pallini di piombo ai passanti dalle finestre di casa. L’uomo è accusato anche di aver piazzato delle immagini pornografiche come bersaglio sulle auto parcheggiate, per poi sparare. L’uomo, che faceva fino a poco tempo fa, è stato denunciato per danneggiamento e tentate lesioni.

