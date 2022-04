Coronavirus, 149 morti e 64.951 contagi: calano i ricoveri, stabile il tasso di positività (14,8%)

Sono oltre 65 mila i dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, invece, sono 35 (ieri 42)

Il bollettino del 14 aprile 2022

Oggi 14 aprile sono 64.951 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 62.037 di ieri. Il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, è di 15.533.012. Nelle ultime 24 ore sono 149 i decessi contro i 155 di ieri e 169 del giorno prima. Il totale delle vittime è di 161.336, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Gli attualmente positivi oggi sono 1.227.662, ieri 1.227.858.

I dati di oggi 14 aprile 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 10.075 (ieri 10.166, -91) mentre in terapia intensiva si segnalano 420 pazienti (ieri 449, -29). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 35, ieri 42, il giorno prima 53. In isolamento domiciliare si trovano 1.217.167 persone, ieri 1.217.243 mentre i dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 65.664, ieri 63.318.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 438.375 tamponi contro i 419.995 di ieri per un totale di 208.014.099 test dall’inizio del monitoraggio. Il tasso di positività oggi è del 14,8 per cento, esattamente come ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

