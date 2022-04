Twitter, il Cda frena sull’offerta di Musk: «Proposta indesiderata». E lui: «Non so se riuscirò ad acquistare il 100%»

Il consiglio di amministrazione di Twitter riterrebbe la proposta di Elon Musk «indesiderata», come riporta Bloomberg citando Information. Elon Musk avrebbe voluto acquistare il 100% delle azioni. Il principe saudita Alwaleed bin Talal, uno dei principali azionisti di Twitter, ha dichiarato oggi 14 aprile di aver rifiutato l’offerta pubblica di acquisto avanzata dall’imprenditore miliardario (si parla di 43 miliardi di dollari per comprare tutto Twitter). «Non credo che l’offerta proposta da Elon Musk (54,20 dollari per azione) si avvicini al valore intrinseco di Twitter, date le sue prospettive di crescita», ha detto il principe in un post su Twitter. Il patron di Tesla – che dice di non essere «sicuro che sarò in grado di acquistare Twitter» – avrebbe preparato un piano B. Lo ha dichiarato intervenendo alla Ted Conference, come riportano i media americani.

Foto in copertina di repertorio: EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

