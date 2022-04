Il Milan in vendita? Elliott tratta con il fondo del Bahrein Investcorp: «Accordo a un passo per 1 miliardo di euro»

Il Milan sarebbe sul punto di cambiare proprietà. Stando a quanto riferito da L’Equipe e confermato da Reuters e Bloomberg, il fondo Elliott è in trattativa con Investcorp, gruppo che ha sede in Bahrein e gestisce asset per oltre 42 miliardi di dollari. L’affare potrebbe andare in porto per una cifra vicina a 1 miliardo di euro, scrive Bloomberg. Reuters parla di colloqui in fase avanzata. L’agenzia britannica cita una fonte vicina all’affare che spiega come l’affare sia in dirittura d’arrivo. Elliott Management Corporation ha acquistato il Milan nel 2018. Stando a quanto riferito ad agosto 2021 da Calcio e Finanza, l’investimento complessivo di Elliott nel Milan ammonta a 705 milioni di euro. Al momento, la proprietà rossonera non ha voluto commentare le indiscrezioni su una possibile vendita della società.

