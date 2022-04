Zelensky: «Gli ucraini sono diventati eroi per tutto il mondo libero, vinceremo la guerra» – Il video

Il messaggio notturno di Volodymyr Zelensky oggi è un elogio al popolo e ai soldati ucraini che lottano contro la Russia: «Diventerete tutti eroi». Il presidente se l’è presa anche con i leader occidentali che non supportano abbastanza la guerra contro Mosca e ha ricordato che durante i 50 giorni di conflitto Kiev è diventata “eroica” per l’intero mondo libero e per chi non crede alla propaganda. «Vinceremo e riporteremo la pace in Ucraina», conclude.

Leggi anche: