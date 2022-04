Zelensky alla Cnn: «Il mondo stia pronto: Putin può usare armi nucleari»

«Tutti i Paesi del mondo dovrebbero farsi trovare pronti davanti alla minaccia nucleare della Russia». È quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista esclusiva alla Cnn. Secondo il presidente ucraino il presidente russo Vladimir Putin «potrebbe usare armi nucleari o chimiche perché disprezza la vita del popolo ucraino». Secondo Zelensky, «non solo l’Ucraina deve essere preoccupata», bensì tutto il mondo, «perché potrebbe non essere un’informazione fondata al momento, ma prima o poi potrebbe diventare realtà e verità». E dinanzi a questo scenario, il presidente ucraino ha aggiunto: «Dobbiamo cercare di non avere paura, ma dobbiamo farci trovare pronti: questo non vale solo per l’Ucraina, ma per tutto il mondo».

