Samantha Cristoforetti sbarca su TikTok: «Così racconterò il mio viaggio sull’Iss» – Il video

L’astronauta italiana rimarrà in orbita per circa cinque mesi. In vista della partenza, ha aperto un profilo sulla piattaforma social

Fra una settimana Samantha Cristoforetti sarà sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). La partenza è prevista per il 21 aprile alle 12.37. L’astronauta italiana partirà dal Kennedy Space Center in Florida, negli Stati Uniti. Per arrivare alla Stazione spaziale internazionale, Cristoforetti userà una navicella Crew Dragon costruita dalla SpaceX di Elon Musk. Da maggio 2020 questo vettore lavora in tutte le missioni della Nasa. L’astronauta dovrebbe restare cinque mesi sulla Iss e verrà raccontato tutto su TikTok. In questi giorni Cristoforetti ha aperto un profilo sulla piattaforma nata per la condivisione di video brevi e da qui ha promesso: «Seguitemi per arrivare là dove nessun TikToker è mai arrivato prima».

Cristoforetti ha pubblicato due video: uno in cui presenta il progetto e uno in cui spiega da chi sarà formato l’equipaggio con cui andrà sulla Stazione spaziale internazionale. La navicella utilizzata per la missione sarà la Crew Dragon battezzata come Freedom. Insieme a lei ci saranno tre astronauti Nasa: Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins. Il viaggio per arrivare alla Iss durerà circa 30 ore. Una volta arrivata, Cristoforetti dovrà occuparsi di portare a termine il programma di esperimenti scientifici della missione Minerva. Alcuni di questi arrivano dai centri di ricerca italiani: uno sarà anche sul comportamento dell’olio di oliva in condizioni di microgravità. Sul tavolo della missione, anche se non è ancora stato confermato, c’è anche una possibile passeggiata spaziale.

ESA | L’equipaggio con cui volerà Samantha Cristoforetti

La strategia dell’Esa sui social

Per adesso la strategia social dell’Agenzia spaziale europea (Esa) si è sempre fermata a Twitter. Gli astronauti italiani hanno raccontato le loro missioni nello Spazio attraverso questo social, pubblicando foto e video che documentano la Terra vista dall’orbita e la vita nello Spazio. Con TikTok, l’Esa segna un cambio di passo, visto che Cristoforetti diventerebbe la prima TikToker a realizzare contenuti nativi per la piattaforma direttamente dalla Stazione spaziale internazionale.

Il ruolo sfumanto come comandante della Iss

Durante la sua permanenza sull Iss, Cristoforetti ricoprirà l’incarico di comandante del segmento statunitense della stazione. Un ruolo importante ma diverso da quello che era stato pensato all’inizio. Nei piani originari, Cristoforetti doveva essere la comandante della Iss. Un titolo che le avrebbe permesso di diventare la prima donna europea al comando della Iss e la terza donna nella storia di tutto il progetto. Per Cristoforetti la prima volta a bordo della Stazione è stata nel 2014, con la missione Futura. È la prima (e unica) italiana ad essere mai stata in orbita.

Leggi anche: