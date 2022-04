Ucraina, scaduto all’alba l’ultimatum russo a Mariupol: sirene anti-aeree in tutto il Paese, esplosioni a Kiev

Si fa sempre più tesa la situazione a Mariupol. Alle 5 italiane è scaduto l’ultimatum lanciato nella sera di ieri, 16 aprile, dalla Russia. Circa 30 minuti più tardi le sirene anti-aeree hanno iniziato a suonare in quasi tutte le Regioni ucraine. Secondo quanto riferito dall’agenzia Reuters, alcune esplosioni sono state udite a Kiev. «Le forze armate russe offrono ai militanti dei battaglioni nazionalisti e ai mercenari stranieri di fermare le ostilità e deporre le armi alle 6 ora di Mosca del 17 aprile – recitava la dichiarazione il generale Mikhail Mizintsev, capo del Centro di gestione della difesa nazionale della Russia, che comanda l’assedio di Mariupol – . In cambio delle armi sarà loro risparmiata la vita». Sugli ultimi sviluppi nella città portuale è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «La situazione a Mariupol rimane la più grave possibile. Semplicemente disumana. La Russia sta deliberatamente cercando di distruggere tutti coloro che sono lì». Ieri Zelensky si è detto pronto a interrompere i negoziati con Mosca nel caso in cui le forze russe avessero «distrutto le forze ucraine a Mariupol».

