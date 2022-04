Mike Tyson perde le staffe in aereo: un fan lo infastidisce, lui lo prende a pugni – Il video

Preso a pugni dall’ex campione di pesi massimi Mike Tyson: è quello che è capitato a un ragazzo sul volo Jet Blue che stava per partire da San Francisco verso la Florida. Secondo quanto riporta TMZ, il passeggero, dopo aver chiesto e ottenuto un selfie, avrebbe continuato a infastidire Tyson. A un certo punto, l’ex pugile si è voltato e lo ha preso a pugni. Il ragazzo, sanguinante, ha successivamente ricevuto delle cure mediche e si è recato dalla polizia per denunciare l’accaduto. Tyson è stato costretto a scendere dall’aereo. Per il momento, l’ex pugile non ha rilasciato commenti.

