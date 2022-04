Nuove prove al processo contro Johnny Depp: spunta un video in cui appare ubriaco e violento

La guerra tra Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard è ben lontana dal finire: nel botta e risposta di accuse che i due si sono rivolti al cospetto della giuria del Fairfax County Circuit Court in Virginia, dove da sei giorni è in corso il processo per diffamazione intentato dall’attore contro Heard, spuntano incessantemente nuovi e inquietanti dettagli. Nonostante Depp abbia ripetutamente respinto le accuse di abusi fisici mosse da Heard, definendole «atroci e inquietanti» e ribadendo di non aver «mai picchiato nessuna donna in vita» sua, adesso un video mostrato in aula potrebbe gettare una nuova luce su di lui. La clip, che si vede in apertura, mostra infatti un Johnny Depp stordito dall’alcol, che sbatte violentemente le ante della credenza durante una discussione con la partner e continua a riempirsi un bicchiere di vino rosso. Quando si accorge di essere ripreso, afferra il telefono e sembra scaraventarlo a terra. A sua volta, nella giornata di ieri, Depp aveva raccontato un episodio di violenza in cui Heard gli avrebbe lanciato una bottiglia di vodka addosso, mozzando parzialmente il suo dito.

