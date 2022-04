Putin incontrerà il segretario dell’Onu Guterres a Mosca il 26 aprile: l’annuncio del Cremlino

António Guterres incontrerà il presidente russo. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha annunciato una visita a Mosca del segretario generale dell’Onu. Secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, Vladimir Putin riceverà il segretario il 26 aprile, martedì prossimo. Guterres vedrà anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, con cui è previsto anche un pranzo in seguito al colloquio. Lo scorso 7 aprile, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva approvato con 93 voti a favore la richiesta avanzata dagli Usa di sospendere la partecipazione della Russia al Consiglio dei diritti umani di Ginevra. Il motivo era la «grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca».

