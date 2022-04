Terremoto in Bosnia-Erzegovina di magnitudo 6: avvertito anche in Italia

Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato in Bosnia-Erzegovina alle 23:07 di oggi, 22 aprile. La scossa, di cui hanno dato notizia l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e l’Esmc, è stata avvertita anche in alcune aree dell’Italia, specialmente nelle regioni del Centro e del Sud. L’epicentro è stato localizzato a 42 chilometri a sudest di Mostar, a una profondità di 5 chilometri. Momenti di paura a Napoli e forte preoccupazione registrata nella zona flegrea, che da oltre un anno è alle prese con uno sciame sismico. In Campania per ora non si segnalano danni a cose o persone.

