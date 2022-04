Usa, sparatoria a Washington vicino ad alcune scuole: almeno 3 feriti – Il video

Almeno 3 persone sarebbero state ferite con colpi d’arma da fuoco nella zona nordorientale di Washington Dc, in un’area in cui ci sono diverse scuole pubbliche e private, tra cui la Edmund Burke Middle School e la Howard University Law School. Secondo la Cnn, sarebbero stati feriti due uomini e una ragazza. La polizia è alla ricerca di uno sospetto armato nell’area di Connecticut Avenue, non lontana da alcune ambasciate. Le autorità hanno invitato gli abitanti della zona a non uscire di casa. In un video diffuso sui social network, si sentono raffiche di colpi d’arma da fuoco.

