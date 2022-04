Roberto Giachetti: «Ho un tumore: ve lo dico così evitiamo il compassionevole chiacchiericcio»

Il deputato di Italia viva Roberto Giachetti ha rivelato su Facebook di essere affetto da un tumore. «La mia vita subisce un altro ribaltamento – scrive Giachetti – e questo di per sé non è un male. Poi bisogna capire come si prosegue». Nel giorno del suo compleanno: «mi sono fatto come “regalo” l’incontro con il tumore», ha aggiunto rivelando di essersi sottoposto a un’operazione lo scorso 20 aprile. L’impegno lo aveva costretto ad assentarsi dalla consueta rassegna stampa su Radio Leopolda, la radio in streaming del partito renziano. Un paio di giorni di assenza durante i quali amici e conoscenti lo avevano contattato con «messaggi preoccupati». Perciò Giachetti dice di aver capito che «la cosa stava già circolando. Ho pensato, quindi, anche per cercare di evitare quel compassionevole chiacchiericcio che non amo per nulla, di comunicarlo io, direttamente, nella semplicità che la cosa rappresenta».

