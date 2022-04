Wimbledon, via libera a Djokovic: potrà partecipare anche senza vaccino anti-Covid

Novak Djokovic potrà partecipare al torneo di Wimbledon. Il tennista serbo sarà in grado di difendere il titolo conquistato l’anno scorso dopo che l’All England Club ha confermato che per partecipare al torneo non è necessaria la vaccinazione contro il Covid. Quest’anno Djokovic si era già visto costretto a saltare l’Australian Open, in quanto aveva rifiutato di vaccinarsi. Negli scorsi giorni, il serbo è finito al centro delle polemiche anche per avere espresso solidarietà nei confronti dei tennisti russi e bielorussi che sono stati esclusi da Wimbledon a causa della guerra in Ucraina.

