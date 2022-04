Milan, la cessione a Investcorp è a un passo: «Si chiude il 29 aprile, affare da 1,18 miliardi di euro»

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per la vendita del Milan. Secondo quanto anticipa Reuters, la trattativa per la cessione della società a Investcorp, un fondo di investimenti con sede nel Bahrein che gestisce asset per oltre 42 miliardi di dollari, è nelle sue fasi conclusive. La firma potrebbe arrivare già venerdì 29 aprile. Fonti anonime hanno dichiarato all’agenzia che è in corso la «due diligence», ossia la fase di controllo dei conti, e che la valutazione del club rossonero si aggira intorno a 1,18 miliardi di euro debiti compresi, una cifra maggiore di quanto precedentemente ipotizzato. Il Milan è attualmente di proprietà della Elliott Management Corporation, un fondo di investimenti statunitense che ha acquistato il club nel 2018. Se la cessione andasse a buon fine, il Milan sarebbe la prima squadra di calcio italiana a essere venduta a investitori mediorientali.

