La Tass: l’Austria accetta di pagare il gas in rubli. Vienna: macché, è una fake news russa

La Russia continua a fornire gas naturale all’Austria senza restrizioni anche dopo lo stop per Polonia e Bulgaria e Vienna continuerà a pagare in euro. Lo ha annunciato oggi la ministra dell’Energia austriaca Leonore Gewessler (Verdi). L’agenzia di stampa Tass aveva parlato in un suo lancio in mattinata del pagamento in rubli da parte di Vienna, ma il meccanismo rimane invece lo stesso. Ovvero quello che prevede il regolamento dei conti con Gazprombank che poi convertirà la valuta in rubli. Alla domanda se ci fossero segnali di un arresto delle consegne di gas per l’Austria, la ministra ha detto: «No, non abbiamo questi segnali», precisando che il gruppo energetico austriaco Omv continuerà i pagamenti «in conformità con le sanzioni tramite euro». Gewessler ha anche sottolineato la necessità di svincolare il paese dalla dipendenza energetica: «Vladimir Putin fa la guerra anche con le forniture energetiche e tutto deve essere fatto in questo Paese (l’Austria, ndr) per ridurre la nostra dipendenza dal gas russo il più rapidamente possibile». Nel frattempo su Twitter il primo ministro austriaco Nehammer ha bollato il pagamento in rubli come «fake news della propaganda russa».

