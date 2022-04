«Camerata Assunta, presente!»: saluti romani al funerale della vedova di Giorgio Almirante

Nel corso del funerale di Assunta Almirante, tenutosi oggi 28 aprile a Roma, diverse persone hanno fatto il saluto fascista. Raffaella Stramadinoli, nota come “Donna Assunta” e vedova del fondatore del Movimento sociale italiano (Msi) Giorgio Almirante, è morta il 26 aprile scorso all’età di 100 anni. Al termine della cerimonia in Piazza del Popolo, alcuni presenti hanno salutato con le braccia tese il feretro mentre veniva caricato sul carro funebre, davanti alla basilica di Santa Maria in Montesanto: «Camerata Assunta Almirante, presente!», hanno scandito diverse persone. Al funerale hanno preso parte, tra gli altri, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri.

Leggi anche: