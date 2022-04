Calcio, Ancelotti nella storia: è il primo allenatore a vincere i 5 campionati più importanti d’Europa

Carlo Ancelotti da record. Con il 4-0 contro l’Espanyol Barcellona, il Real Madrid conquista il 35esimo titolo spagnolo della propria storia con quattro giornate d’anticipo, mentre l’allenatore italiano si regala un record assoluto: il tecnico italiano è il primo allenatore nella storia ad aver vinto tutti e cinque i più importanti campionati d’Europa. Insieme all’ultima conquista della Liga, ci sono i traguardi conquistati con il Milan nell’anno 2003/2004, con il Chelsea in Inghilterra nel 2009/2010, con il Paris Saint Germain in Francia nel 2021/2013 e infine con il Bayern Monaco in Germania nell’anno 2016/2017. Nel giugno del 2021 Carlo Ancelotti era tornato sulla panchina del Real dove era già stato nel 2014, trovando un accordo per le successive tre stagioni. A febbraio dello scorso anno il tecnico italiano era rientrato nella classifica dei dieci allenatori migliori del mondo. L’ Internationl Federation of Football History aveva inserito Ancelotti al sesto posto, l’unico italiano a far parte della top ten.

