Il Real Madrid strapazza il Barcellona e Ancelotti annuncia un giorno di riposo: la festa dei giocatori nello spogliatoio – Il video

È festa negli spogliatoi del Real Madrid, e non solo per la vittoria contro il Barcellona. «Sono molto orgoglioso di vedere una partita così, farlo dalla panchina mi rende ancora più orgoglioso perché è il frutto del nostro lavoro». È questa la premessa di Carlo Ancelotti ai calciatori che ascoltano in silenzio. Un calma che però verrà presto squarciata da alcuni annunci dell’allenatore. Tre in tutto. Il primo: «Innanzitutto, congratulazioni». Il secondo: «Vi ho detto una bugia… non era una finale ma una semifinale, la finale la dobbiamo ancora giocare», provocando ilarità nel gruppo. Il terzo è quello che fa scoppiare di gioia gli atleti:« E per terzo… ehi, domani giorno libero!». Un boato che arriva sull’onda dell’entusiasmo al termine del Clásico contro il Barcellona, battuto 0 a 4 al Camp Nou in semifinale di Copa del Rey, e che ha fatto guadagnare alle merengues l’accesso alla prima finale della stagione. Un particolare che, tra l’altro, Ancelotti aveva profetizzato lo scorso febbraio parlando con Jacoba Arrasate, il tecnico dell’Osasuna.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: