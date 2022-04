Tatyanka: una tiktoker sul fronte ucraino, tra sorrisi e carri armati – Il video

Quella in Ucraina è, in tutti i sensi, la prima guerra su TikTok. Il social network cinese è spesso tra le prime piattaforme su cui vengono condivise le testimonianze del conflitto, a volte in maniera cruda, altre in maniera umoristica, altre ancora in maniera ibrida. È proprio questo quello che fa Tatyanka (_princeska_13_), anni 23, follower 42 mila, che alterna ai video leggeri tipici della piattaforma quelli alla guida dei carri armati nel cuore della guerra. In tempo di pace faceva la pasticcera, ma era già intenzionata a fare la comandante. La guerra l’ha costretta a bruciare le tappe e ora difende il suo paese. Lo fa con orgoglio, se la ride e lo mostra al mondo sulle note di I need a hero.

