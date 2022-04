Guerra in Ucraina, l’annuncio della Russia: «Lasceremo la Stazione Spaziale Internazionale»

La Russia lascerà la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) in seguito alle sanzioni imposte a causa dell’invasione dell’Ucraina. «In linea con i nostri obblighi informeremo i nostri partner della fine del nostro lavoro sull’Iss con un anno di anticipo» ha dichiarato alla Tass Dmitry Rogozin, il direttore generale di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Rogozin ha aggiunto che «la decisione è già stata presa e non siamo obbligati a parlarne pubblicamente». A inizio aprile, Rogozin aveva minacciato di interrompere la collaborazione con l’Esa e la Nasa sull’Iss proprio per via delle sanzioni. «Sono convinto che la rinascita delle normali relazioni tra i partner che collaborano nella Stazione Spaziale Internazionale sia possibile solo in seguito al completa ed incondizionata eliminazione delle sanzioni illegali» aveva twittato.

Uno screenshot del tweet di Rogozin

Quello dell’Iss è sempre stato un caso particolare di collaborazione tra la Russia e gli Stati Uniti la cui importanza è ancora maggiore se si considera che le due superpotenze hanno rivaleggiato durante la guerra fredda proprio sull’esplorazione spaziale. Al momento in orbita sulla stazione si trovano sei astronauti americani, l’italiana Samantha Cristoforetti, tre russi e un tedesco.

