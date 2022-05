Italgas, in tre mesi gli utili salgono a 354 milioni di euro

Italgas, società italiana specializzata nella distribuzione di gas partecipata da Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il primo trimestre del 2021 con 354 milioni di euro di ricavi con un utile di 88,9 milioni di euro, in crescita del 9,5 per cento. Gli investimenti tecnici invece sono scesi da 200 milioni di euro a 179,5. Al momento Italgas ha 7,75 milioni di contatori attivi e serve 1.899 comuni. In questi dati pesa, ovviamente, il rialzo dei prezzi del gas derivato dalla guerra in Ucraina. L’amministratore delegato Paolo Gallo ha sottolineato che il risultato è dovuto a un «contesto socioeconomico condizionato dal forte rialzo dei prezzi sul mercato dell’energia, i cui effetti «sono stati ulteriormente acuiti dal conflitto russo-ucraino in corso».

