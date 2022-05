L’embargo del petrolio russo sul tavolo del vertice Ue. Berlino: «Noi a favore. Il no dell’Ungheria? Abbiamo il dovere di agire»

La Germania dice di essere pronta a dire sì a un embargo sul petrolio dalla Russia. «Ovviamente è un carico pesante da sopportare ma siamo pronti a farlo», ha detto il ministro tedesco per gli Affari economici e l’azione climatica Robert Habeck al Consiglio dei ministri dell’Energia a Bruxelles. Con un embargo di questa portata «avremmo un problema locale e ovviamente un aumento dei prezzi e forse le catene di approvvigionamento non sarebbero sicure ma non colpirebbe l’economia nazionale nel suo insieme. Quindi, dopo due mesi di lavoro, posso dire che la Germania non è contraria a un embargo petrolifero alla Russia». Il ministro Habeck ha ricordato che all’inizio della guerra, lo scorso 24 febbraio, la dipendenza della Germania rispetto alle importazioni di petrolio russo era del 35 per cento, ora invece è del 12. Per quanto riguarda l’ipotesi che l’Ungheria possa mettere un veto all’embargo su petrolio o gas russo, ha aggiunto che alcuni Paesi possono aver «bisogno di un po’ più di tempo» ma «tutti sono obbligati ad agire e a non aspettare e vedere, perché la solidarietà con l’Ucraina ora richiede di ridurre rapidamente e drasticamente la dipendenza dalla Russia». In precedenza il governo di Budapest ha fatto sapere: «La posizione ungherese riguardo a qualsiasi embargo su petrolio e gas non è cambiata: non li sosteniamo».

Foto in copertina da Alejandro Ernesto/ANSA

