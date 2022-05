Mascherine obbligatorie sul lavoro fino al 15 giugno? Oggi la decisione

Confindustria e Confcommercio premono per l’ok almeno per quelli a contatto con il pubblico

Le mascherine potrebbero rimanere obbligatorie sul lavoro fino al 15 giugno. Ma soltanto nel privato. Questo è l’orientamento sui protocolli di sicurezza che è emerso in questi giorni mentre una decisione definitiva verrà presa oggi durante l’incontro tra i rappresentanti del Welfare e della Salute e le parti sociali. Una decisione dalla quale sono esclusi tutti i lavoratori del settore pubblico. Per loro il ministro Renato Brunetta ha già diffuso una circolare in cui l’uso dei dispositivi di protezione individuali è raccomandato.

Lavoratori pubblici “raccomandati”

Repubblica spiega oggi che le parti sociali sembrano intenzionate a mantenere i protocolli che introducono l’obbligo nelle situazioni di rischio. Almeno fino al 15 giugno. «Avevamo già confermato ai ministeri del Lavoro e della Salute la nostra disponibilità a dare comunque efficacia ai protocolli, che sono uno strumento flessibile – spiega al quotidiano Pierangelo Albini, direttore della sezione lavoro e welfare di Confindustria – Sono uno strumento di grande precauzione, di grande utilità che si presta bene ad accompagnare ancora questa fase della quale non si vede la fine».

Gli fa eco Confcommercio: «Domani (oggi, ndr) chiederemo al Governo l’uso della mascherina per i lavoratori almeno fino al 15 giugno, in particolare per tutti quelli a contatto con il pubblico, come i supermercati e negozi con grande affluenza di persone», dice la vicepresidente dell’associazione Donatella Prampolini. «I protocolli dovranno essere semplificati ma non aboliti, vanno dismessi gradualmente. Riscontriamo ancora molti casi di positività tra i nostri collaboratori. Una volta cadute le prescrizioni sui dpi, oltre alla dismissione dei protocolli aziendali andranno aboliti anche i comitati aziendali istituiti per la pandemia». Anche da Confesercenti fanno sapere che la stragrande maggioranza degli associati ha chiesto ai dipendenti di indossare la mascherina.

