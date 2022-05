Papa Francesco in carrozzina a un evento in Vaticano. L’arrivo tra gli applausi

Questa mattina Papa Francesco è arrivato in carrozzina nell’Aula Paolo VI all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali (Uisg) in Vaticano. Ad accompagnarlo il suo maggiordomo. Nei giorni scorsi, a seguito di alcuni incontri ufficiali cancellati a causa dei suoi problemi di salute, Papa Francesco aveva dichiarato: «Questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico». Anche nell’udienza di mercoledì il Pontefice non si era alzato per il saluto finale e si era scusato. Le Superiori dell’Uisg hanno accolto il Pontefice con un caloroso applauso e un incoraggiante «Viva il Papa!».

