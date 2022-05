Siparietto del Papa con i fedeli: «Sapete di cosa ho bisogno per il mio ginocchio? Di un po’ di tequila» – Il video

Simpatico siparietto tra il Papa e i suoi fedeli in Vaticano. Dopo essersi avvicinato a un gruppo di persone arrivate per ascoltarlo, Bergoglio ha iniziato a parlare con alcuni di loro. I fedeli lo hanno ringraziato l’ allegria che continua a mostrare nonostante i problemi al ginocchio, e, scherzando, Papa Francesco gli ha risposto: «Sapete cosa mi serve per il mio ginocchio? Un po’ di tequila». Tra le risate generali, uno di loro ha detto: «Appena passiamo per Santa Marta ti portiamo una bottiglietta», riferendosi a una località messicana dove si produce tequila. A postare il video su Tiktok è stato un seminarista messicano Rodrigo Fernández de Castro.

Leggi anche: