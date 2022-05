Secondo quanto fatto sapere dalla presidenza cubana, sono almeno 8 i morti provocati dall’esplosione a L’Avana, nello storico e centralissimo Hotel Saratoga. 30 finora le persone rimaste ferite. L’edificio, che si trova nella zona vecchia della città, è stato gravemente danneggiato dall’esplosione, così come alcuni autobus e auto parcheggiati intorno all’hotel. I media locali hanno pubblicato sui social media diverse foto e video dell’albergo, attualmente in fase di lavori di ristrutturazione, dopo l’esplosione. Dalle immagini risulterebbero essere stati completamente distrutti i primi tre piani dell’edificio. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia. Sul luogo sono accorsi vigili del fuoco, polizia e operatori sanitari, che sono al lavoro per estrarre di eventuali persone rimaste intrappolate nell’edificio.

