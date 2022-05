«Condanno l’operazione militare in Ucraina»: il console russo a Edimburgo si schiera contro Putin, poi il post sparisce

«Io, Console Generale di Russia a Edimburgo, AI Yakovlev, condanno categoricamente il comportamento dell’operazione speciale militare delle Forze armate della Federazione Russa contro lo stato sovrano e indipendente dell’Ucraina». Questa una parte del post apparso sulla pagina Instagram del Consolato Generale della Federazione Russa in un messaggio di piena solidarietà e sostegno a Kiev. Il post diffuso sul profilo ufficiale, prima accessibile a tutti e ora diventato privato, è stato salvato da diversi utenti che ora continuano a condividere l’importante dichiarazione. «Appoggio pienamente qualsiasi assistenza alle forze armate ucraine dai Paesi dell’Ue», ha continuato su Instagram il Console Generale russo.

La smentita del Consolato: «L’account è stato violato»

Poco tempo dopo della diffusione del messaggio, a intervenire sulla questione è stato lo stesso Consolato generale russo a Edimburgo: «L’account Instagram ufficiale del dipartimento è stato violato», ha fatto sapere a RBC, smentendo quindi la veridicità delle frasi pubblicate. Da parte del diretto interessato, il console generale Andrey Yakovlev, per ora non è arrivata invece alcuna dichiarazione di smentita. Già in precedenza, sulla pagina del consolato, era apparso un post in cui si affermava che Yakovlev si era opposto all’operazione in Ucraina.

