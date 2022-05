Le forze ucraine: «La fregata russa Makarov in fiamme nel Mar Nero. Colpita dai nostri missili»

Dopo la vicenda della Moskva, le forze ucraine hanno diffuso la notizia di una nave russa in fiamme nel Mar Nero. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe della fregata Admiral Makarov, che sarebbe stata colpita dai missili antinave dell’Ucraina. Stando a quanto riportato da Liveuamap, un servizio online che monitora le attività nelle aree di conflitto, sarebbero in corso operazioni di salvataggio dell’equipaggio. Il primo ad aver diffuso la notizia risulta essere stato un canale Telegram ucraino nella mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio.

L’informazione è iniziata a circolare nelle principali chat Telegram ucraine nelle ore successive. Nella mattinata di oggi, 6 maggio, diversi canali internazionali ha rilanciato la vicenda su Twitter. Nell’elenco ufficiale dei mezzi russi abbattuti fornito da Kiev, nella sezione navi ci sarebbe un +1. I media ucraini sostengono che si tratti proprio dell’Admiral Makarov. Ma i media internazionali per ora non hanno pubblicato conferme. Il portavoce del Cremlino, citato da Meduza e Gazeta.ru, avrebbe detto di non avere notizie in merito all’attacco.

