I media ucraini: «Bombe russe hanno raso al suolo il museo nazionale a Kharkiv» – Le foto

Un bombardamento russo nella notte ha distrutto il Museo nazionale commemorativo letterario di Hryhoriy Skovoroda nella cittadina di Skovorodynivka, regione orientale ucraina di Kharkiv. A renderlo noto è stato il capo della comunità di Zolochiv ripreso dai media ucraini tra cui Ukrinform. Secondo quanto riferito un missile avrebbe colpito il tetto dell’edificio del XVIII secolo provocando un incendio che ha inghiottito tutti i locali del museo. Il figlio del direttore del museo che era di guardia nella notte è stato estratto dalle macerie con diverse ferite. L’agenzia di comunicazione Nexta riferisce su Twitter che «la collezione è stata salvata e portata in un luogo sicuro prima dell’inizio delle azioni militari in città». A confermare su Telegram anche Synegubov, secondo cui i locali del museo sono stati distrutti, «ma la collezione non è stata danneggiata perché spostata in anticipo in un luogo sicuro». A diffondere il video, ancora da confermare, dell’incendio è il canale Telegram Kharkiv Public. Nella tenuta diventata poi un museo lavorò per gli ultimi anni della sua vita e fu sepolto Hryhoriy Skovoroda, filosofo del ‘700 di origine cosacca ucraina che visse e lavorò nell’Impero russo. Fu anche poeta, insegnante e compositore di musica liturgica. L’opera di Skovoroda ha contribuito al patrimonio culturale sia dell’odierna Ucraina che della Russia. Entrambi i Paesi lo rivendicano come un figlio nativo.

