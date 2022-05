La parata militare di Mosca per il 9 maggio: i soldati russi sfilano sulla Piazza Rossa – Il video

I militari russi hanno sfilato oggi, 9 maggio, sulla Piazza Rossa di Mosca in occasione del Giorno della Vittoria. Per l’occasione, in cui si celebra la sconfitta dei nazisti nella Seconda guerra mondiale, Vladimir Putin ha tenuto un discorso sul conflitto in Ucraina: «La Nato si stava preparando per attaccare la Crimea. A quel punto, uno scontro con i neonazisti era inevitabile. La Russia ha reagito preventivamente contro l’aggressione. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta». La parte aerea della parata è stata cancellata per condizioni meteo avverse (almeno stando alla motivazione ufficiale). La sfilata di oggi, come si vede dai video, è stata un’occasione per Mosca per fare sfoggio della propria potenza militare. Molte delle armi utilizzate in Ucraina hanno attraversato la Piazza Rossa, dai carri armati ai missili balistici.

Missili balistici russi durante la parata militare di Mosca.

Foto in copertina e video da TWITTER

