«La tv russa ha scambiato Bonnie & Clyde per due vittime della Seconda Guerra Mondiale» – Il video

Durante il concerto celebrativo della parata del 9 maggio la tv di stato russa ha mostrato una foto dei due rapinatori Bonnie & Clyde presentandoli come due vittime della Seconda Guerra Mondiale. Lo scrivono media ucraini ed americani, che riportano uno screenshot del concerto trasmesso su Channel 1 durante l’esecuzione della canzone “If there was no war“, che prevedeva la pubblicazione di foto di coppie separate dalla guerra. Tra queste, anche lo scatto che ritrae Bonie Elizabeth Parker (nata il 1 ottobre 1910 e morta con il compagno il 23 maggio 1934) e Clyde Chestnut Barrow (24 marzo 1909), due criminali che durante la Grande Depressione attirarono l’attenzione della stampa americana. Nonostante fossero famosi per rapinare banche, il maggior numero di colpi da parte della coppia è stato effettuato in piccoli negozi e distributori di benzina. Entrambi furono uccisi nel maggio 1934 durante un’imboscata da parte di agenti delle forze dell’ordine vicino a Gibsland in Louisiana. Lo scatto mostrato dalla tv russa, che è presente anche su Wikipedia, ritrae i due nel 1933 in Arkansas. Il video del concerto con gaffe è stato pubblicato da Julia Davis del Russian Media Monitor su Twitter.

